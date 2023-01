Vente de jus de pommes stade municipal Oyré Catégories d’Évènement: Oyré

Vienne

Vente de jus de pommes stade municipal, 21 janvier 2023, Oyré. Vente de jus de pommes Samedi 21 janvier, 10h30 stade municipal par l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Oyré stade municipal route de Saint Ustre 86220 Oyré Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine 2€ la bouteille.

Samedi de 10h30 à 12h00, local de l’APE au stade.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T10:30:00+01:00

2023-01-21T12:00:00+01:00

