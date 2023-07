CINÉMA EN PLEIN-AIR : LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU | FILM D’ANIMATION JEUNE PUBLIC. Stade municipal Méral, 22 juillet 2023, Méral.

Méral,Mayenne

Venez profiter d’une séance de cinéma en plein air avec le film Les Minions 2 !.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Stade municipal

Méral 53230 Mayenne Pays de la Loire



Come and enjoy an open-air cinema session with The Minions 2!

¡Ven a disfrutar de una proyección de cine al aire libre de Los Minions 2!

Genießen Sie einen Kinobesuch unter freiem Himmel mit dem Film Die Minions 2!

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire