Repas champêtre avec Olivier Grimard en accompagnement musical..

Stade municipal

Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Country-style meal with musical accompaniment by Olivier Grimard. Comida campestre con acompañamiento musical de Olivier Grimard. Ländliches Essen mit Olivier Grimard als musikalischer Begleitung.

