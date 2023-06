COLO#ADOS épisode 3 stade municipal Maurice Courtaux Concremiers, 17 juillet 2023, Concremiers.

COLO#ADOS épisode 3 17 – 28 juillet stade municipal Maurice Courtaux Coût de base: 350€, celui-ci baissera selon les subventions obtenues par les porteurs de cette colonie de vacances.

Porteur administratif et pédagogique:

Ligue de l’enseignement de l’Indre par son service du Relais Brenne Initiatives Jeunes (RBIJ), accueil jeunes missionné par le PNR de la Brenne pour intervenir auprès des 11-18 ans sur le territoire (accompagnement de projets, propositions de séjours, information jeunesse, accompagnement d’instances de jeunes, etc…).

Porteurs pédagogiques :

– le service animation estivale de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse qui propose habituellement durant cette période des activités journalières, des camps et pleins d’autres activités pour les adolescents de leur territoire.

– L’accueil Jeunes de la Communauté de Communes Cœur de Brenne qui propose tout au long de l’année des activités et des camps pour les adolescents de leur territoire.

– Le Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement qui propose de nombreuses activités pour tous publics autour de l’environnement.

Constats et besoins repérés par les structures:

Avant tout, il faut savoir que ces 4 structures porteuses font partie du Réseau d’acteurs jeunesse en Brenne et elles sont les plus repérées par les adolescents du PNR Brenne.

Chaque structure propose régulièrement, chacun de son côté des séjours (5 jours maximum) durant les vacances. Certains parents évoquent régulièrement le souhait, le besoin, d’organiser des séjours de plus longue durée pour leurs enfants. Les acteurs jeunesse concernés ont aussi l’envie de continuer à mettre en place des colos sur le territoire et de garder « l’esprit colo » comme il existait auparavant. La colo, contrairement aux « séjours courts », permettra aux animateurs de travailler sur un plus long terme et d’accentuer, de renforcer les valeurs transmises aux jeunes. Le fonctionnement de nos structures ne permet pas en termes de matériel, de moyens humains et de moyens financiers de mettre en place des séjours « longs », type « colo ». C’est pour cela qu’au vu de ces différents constats et forts de nombreux projets partenariaux réalisés, nous avons décidé de mutualiser les moyens pour répondre à une demande, à un besoin de la population.

Cette COLO#ADOS va être la 3ème édition car elle a lieu tous les deux ans. Il faut savoir que les deux dernières éditions étaient de grandes réussites car elles affichaient complètes (avec des listes d’attentes conséquentes).

Dates de la colo:

Du Lundi 17 au Vendredi 28 Juillet 2023.

Localisation de la colo:

Département de l’Indre, P.N.R de la Brenne, commune de Concremiers.

Zone de Revitalisation Rurale.

Publics ciblés:

23 jeunes de 12 à 17 ans (résidant principalement sur le territoire du PNR de la Brenne).

Ouvert à tous les genres de publics (filles/garçons, mixité sociale, handicap physique, etc…).

Une attention particulière sera apportée à la parité filles/garçons.

Des jeunes qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer et qui viennent de différents endroits du territoire. Ils sont principalement scolarisés dans les établissements du territoire (collèges de Tournon, Saint Gaultier, Le Blanc et lycée pasteur au Blanc).

Coût et modalités:

La participation est actuellement fixée à 350€, elle sera diminuée à 150€ par famille si nos demandes de subventions sont accordées aux montants demandées (CAF, colo apprenante, etc…).

Les familles pourront s’inscrite dès le mois d’Avril 2023. Cela permettra à certaines familles d’anticiper le règlement (possibilité de payer en plusieurs fois).

D’autres aides seront acceptées : Comité d’entreprise, chèques ANCV, bons MSA, etc…

Les activités proposées:

De nombreuses thématiques seront abordés : numérique, environnement, sports, loisirs, sciences, artistique, etc…

Du fait de la mutalisation de cette colonie de vacances entre les différentes structures jeunesse du territoire, les animateurs présents ont de nombreuses compétences à mettre au profit du public.

Cette colonie de vacances est riche en termes d’activités et de relations humaines entre les participants.

Les 12 jours et 11 nuits se dérouleront sous toiles de tentes et nous occuperons la cantine scolaire de Concremiers pour les repas du midi et du soir.

stade municipal Maurice Courtaux CONCREMIERS Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « coloados36@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.54.28.33.60 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

colo colonie de vacances