Ciné Belle Etoile : « Le loup et le lion », de Denis Imbert Stade municipal Lanzac, 1 août 2023, Lanzac.

Lanzac,Lot

Revenue dans sa maison d’enfance, Alma voit sa vie basculer avec l’arrivée d’un lionceau et d’un louveteau en détresse.

Film à la tombée de la nuit.

Repas sur réservation au camping.

Stade municipal. Tout public. Gratuit. Restauration..

2023-08-01 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-01 . EUR.

Stade municipal

Lanzac 46200 Lot Occitanie



Returning to her childhood home, Alma sees her life turned upside down by the arrival of a lion cub and a cub in distress.

Film at dusk.

Meals on reservation at the campsite.

Municipal stadium. Open to all. Free admission. Catering.

De vuelta a la casa de su infancia, la vida de Alma da un vuelco con la llegada de un cachorro de león y una lobezna en apuros.

Película al atardecer.

Comida previa reserva en el camping.

Estadio municipal. Abierto a todos. Entrada gratuita. Catering.

Als Alma in das Haus ihrer Kindheit zurückkehrt, ändert sich ihr Leben mit der Ankunft eines Löwenjungen und eines Wolfsjungen in Not.

Film bei Einbruch der Dunkelheit.

Essen auf Vorbestellung auf dem Campingplatz.

Stadion der Stadt. Für alle Altersgruppen. Kostenlos. Verpflegung.

