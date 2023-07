Rand’Océane Stade municipal Labenne, 14 juillet 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Rando VTT parcours : 42 et 31 km assez vallonnés, 22 km plus plats et 15 km faciles.

Départs libres entre 8h00 et 9h30 du stade de Labenne.

Inscriptions sur place : 8€ (7€ pour le 15 km).

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Stade municipal

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mountain bike trails: 42 and 31 km fairly hilly, 22 km flatter and 15 km easy.

Free departures between 8:00 and 9:30 am from Labenne stadium.

On-site registration: 8? (7? for the 15 km)

Senderos para bicicletas de montaña: 42 y 31 km bastante accidentados, 22 km más llanos y 15 km fáciles.

Salidas gratuitas entre las 8.00 y las 9.30 h desde el estadio de Labenne.

Inscripción in situ: 8 euros (7 euros para los 15 km)

Rando VTT Strecken: 42 und 31 km ziemlich hügelig, 22 km flacher und 15 km leicht.

Freie Abfahrt zwischen 8:00 und 9:30 Uhr vom Stadion in Labenne.

Anmeldung vor Ort: 8 ? (7 ? für die 15 km)

Mise à jour le 2023-06-27 par OTI LAS