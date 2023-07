Atelier Graphique : venez créer une affiche Stade Municipal Jean Adret Sotteville-lès-Rouen Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Sotteville-lès-Rouen Atelier Graphique : venez créer une affiche Stade Municipal Jean Adret Sotteville-lès-Rouen, 31 juillet 2023, Sotteville-lès-Rouen. Atelier Graphique : venez créer une affiche 31 juillet – 4 août Stade Municipal Jean Adret Gratuit pour tous, nombre de place limité Stage graphique : venez créer une affiche

Animé par l’illustratrice Emmanuelle HALGAND, un mini-stage pour créer une affiche pour le rendez-vous culturel de la ville en novembre 2023 consacré au thème « Sport et culture » en annonce des Jeux Olympiques.

du lundi 31 juillet au vendredi 4 aout au Stade.

5 séances :

• Lundi à jeudi : 14h-16h30

• Vendredi : 10h-12h30 Pour les jeunes de 8 à 12 ans,

nombre de place limité, sur inscription au 02.35.63.60.82 ou animationbibliotheque@sotteville-les-rouen.fr.

La condition est de suivre les 5 séances. Gratuit Stade Municipal Jean Adret 31 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0235636082 »}, {« type »: « email », « value »: « animationbibliotheque@sotteville-les-rouen.fr »}] [{« link »: « mailto:animationbibliotheque@sotteville-les-rouen.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T14:00:00+02:00 – 2023-07-31T16:30:00+02:00

2023-08-04T10:00:00+02:00 – 2023-08-04T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen Autres Lieu Stade Municipal Jean Adret Adresse 31 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville-lès-Rouen Ville Sotteville-lès-Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Stade Municipal Jean Adret Sotteville-lès-Rouen

Stade Municipal Jean Adret Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sotteville-les-rouen/