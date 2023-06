Projection plein air : Qui m’aime me suive I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Stade Municipal I La Chapelle-en-Vexin La Chapelle-en-Vexin La Chapelle-en-Vexin Catégories d’Évènement: La Chapelle-en-Vexin

Val-d'Oise Projection plein air : Qui m’aime me suive I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Stade Municipal I La Chapelle-en-Vexin La Chapelle-en-Vexin, 23 juin 2023, La Chapelle-en-Vexin. Projection plein air : Qui m’aime me suive I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Vendredi 23 juin, 20h30 Stade Municipal I La Chapelle-en-Vexin Entrée libre Le Vexin fait son cinéma à La Chapelle-en-Vexin ! Projection à 22h45 du film « Qui m’aime me suive » de José Alcala avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq. À partir de 20h : Pique-nique collectif et foodtruck « Chez les potirons », suivi d’activités de plein air et d’un concours de pétanque 22h45 : Projection du film Synopsis : Gilbert et Simone pensaient couler des jours paisibles en étant à la retraite, dans le sud de la France. Cependant, il n’en est rien. Alors qu’Étienne, le voisin et amant de Simone, le manque d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de Gilbert s’accumulent, cela pousse Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour. Stade Municipal I La Chapelle-en-Vexin Rue de Ducourt 95420 La Chapelle-en-Vexin La Chapelle-en-Vexin 95420 Val-d’Oise Île-de-France http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/agenda/agenda-detaille/bdd/agenda_id/1238 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00

2023-06-23T20:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00 ©Apollo Films Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-en-Vexin, Val-d'Oise Autres Lieu Stade Municipal I La Chapelle-en-Vexin Adresse Rue de Ducourt 95420 La Chapelle-en-Vexin Ville La Chapelle-en-Vexin Departement Val-d'Oise Lieu Ville Stade Municipal I La Chapelle-en-Vexin La Chapelle-en-Vexin

Stade Municipal I La Chapelle-en-Vexin La Chapelle-en-Vexin Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-en-vexin/

Projection plein air : Qui m’aime me suive I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Stade Municipal I La Chapelle-en-Vexin La Chapelle-en-Vexin 2023-06-23 was last modified: by Projection plein air : Qui m’aime me suive I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Stade Municipal I La Chapelle-en-Vexin La Chapelle-en-Vexin Stade Municipal I La Chapelle-en-Vexin La Chapelle-en-Vexin 23 juin 2023