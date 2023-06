Chantier ados Vallée du Célé Stade municipal de Fons Fons, 10 juillet 2023, Fons.

Chantier ados Vallée du Célé 10 – 23 juillet Stade municipal de Fons 500€

Durant deux semaines, Déclam’ organise un chantier bénévole pour des adolescents de 14 à 17 ans avec une dynamique de participation à la vie du village et si possible du territoire.

Sur les 14 jours de chantier, 10 demi-journées sont prévues pour les chantiers où les jeunes fabriqueront un abribus en bois sur la commune de Fons et continueront la construction d’un mur en pierre sèche dans le village de Corn.

À ces dominantes s’ajoutent sur les temps hors chantiers (notamment l’après midi, mais une réflexion peut être menée par l’équipe avec les jeunes sur le découpage des temps de chantiers entre matin et après midi suivant les motivations): une découverte de la région, de sa ruralité ainsi que de ses spécialités locales, des randonnées, des baignades, des activités sportives, organisation de veillées à thèmes (sorties en ville, jeux de société, débats …)

Stade municipal de Fons 46100 FONS Fons 46100 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://declam.jimdofree.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T18:00:00+02:00

2023-07-23T08:00:00+02:00 – 2023-07-23T18:00:00+02:00

Association Déclam’