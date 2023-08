Concert et feux d’artifice à Châtillon-sur-Loire stade municipal de Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chatillon-sur-loire Concert et feux d’artifice à Châtillon-sur-Loire stade municipal de Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire, 9 septembre 2023, Chatillon-sur-loire. Concert et feux d’artifice à Châtillon-sur-Loire Samedi 9 septembre, 18h00 stade municipal de Châtillon-sur-Loire Une soirée festive vous attend le samedi 9 septembre à Châtillon-sur-Loire. Le groupe Les Indo Potzik (reprise d’Indochine) donnera un concert au stade municipal de Châtillon-sur-Loire (entrée gratuite). Le Racing Club organise l’événement et propose la restauration sur réservation au 07 82 56 05 80 et sur facebook. Feux d’artifice au programme également. Pensez à réserver votre soirée. stade municipal de Châtillon-sur-Loire Rue du Plateau, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « 519670@lcfoot.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

