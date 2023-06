Solstice, Musique & Yoga Stade Municipal de Chanos-Curson, 26600 Chanos Curson Chanos, 21 juin 2023, Chanos.

Evénement 21 juin : Fêtons ensemble le Solstice en Musique & Yoga !

Le 21 juin est un jour de nombreuses célébrations : pour la Musique, pour le Solstice … et pour le Yoga, car c’est aussi la journée internationale du Yoga.

Cette année, par hasard de date, c’est aussi la date de sortie du livre Yoga & Nature, #yogaetnature, écrit par Cécile Collange, professeur de Yoga & habitante de Chanos-Curson.

C’est une grande Joie de vous proposer de fêter toutes ces belles occasions ensemble ? !!!

Nouvelles personnes, yogis débutants ou expérimentés : vous êtes tous bienvenus !

Il est possible de participer à tout ou partie de la soirée.

Au programme de la soirée du 21 juin 2023 :

Accueil : à partir de 18h15 – 18h20

Pratique dynamique : 18h30 à 19h30 environ : Yoga avec le Soleil (salutations progressives, avec possibles adaptations, débutants bienvenus).

19h45-20h15 environ : « 108 Om & Mantras » : Nous pratiquerons ensemble le Yoga du Son, avec des chants de Mantras simples. Cette pratique de chant partagé de mantras partagés apporte beaucoup de Joie !

20h30 : Echanges et célébration autour de jus de fruits de l’amitié

Stade Municipal de Chanos-Curson, 26600 Chanos Curson

Nous pratiquerons en plein air, sur l'herbe.

Nous pratiquerons en plein air, sur l’herbe. Prévoir de quoi s’assoir et pratiquer, idéalement : une serviette de plage et un tapid de yoga, un coussin, zafu ou brique, tenue adaptée pour le yoga, gourde. Le stationnement se fait sur les parking du centre de village de Curson, puis accès à pied (se diriger vers le lotissement au fond du parking où se trouve l’entrée du stade) (attention, des travaux actuellement sur la place de Curson).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00

©Cecile Collange