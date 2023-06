LA RONDE DES GLOBULES Stade municipal Dannelbourg, 22 juillet 2023, Dannelbourg.

Dannelbourg,Moselle

TRAIL : 12e édition de la Ronde des Globules à Dannelbourg ! Nouveau parcours de 10,3 km avec 230 m en D+. Départ à 19h30 du stade de Dannelbourg. Buffet, buvette, vestiaires et douches sur place.. Adultes

Samedi 2023-07-22 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-22 . 10 EUR.

Stade municipal rue du Stade

Dannelbourg 57820 Moselle Grand Est



TRAIL: 12th edition of the Ronde des Globules in Dannelbourg! New 10.3 km course with 230 m D+. Starts at 7.30pm from the Dannelbourg stadium. Buffet, refreshment bar, changing rooms and showers on site.

TRAIL: ¡12ª edición de la Ronde des Globules en Dannelbourg! Nuevo recorrido de 10,3 km con 230 m de desnivel. Salida a las 19.30 h del estadio de Dannelbourg. Buffet, bar, vestuarios y duchas in situ.

TRAIL: 12. Ausgabe der Ronde des Globules in Dannelbourg! Neue Strecke von 10,3 km mit 230 m D+. Start um 19.30 Uhr im Stadion von Dannelbourg. Buffet, Getränkestand, Umkleidekabinen und Duschen vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT PAYS DE PHALSBOURG