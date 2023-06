« Résiste » – temps fort Play mobile Stade municipal Châtillon, 17 juin 2023, Châtillon.

« Résiste » – temps fort Play mobile Samedi 17 juin, 22h45 Stade municipal Réservation conseillée – certains spectacles étant en jauge limitée

Une funambule évolue sur un fil à grande hauteur mais il est instable. Une musi-cienne est à ses côtés, bien ancrée. Cha-cune résiste à sa façon dans une lutte absurde comme cri de liberté. Quoi qu’il arrive, rester sur ce Fil Instable, sur le fil du rasoir. Ne jamais poser le pied au sol, par-courir ce chemin semblable à la vie où se succèdent les risques à prendre, le tout en musique. Surtout ne rien lâcher, résister, rester libre ! En guerrière, la funambule brave la pesan-teur quand le fil s’affaisse, s’incline et s’as-souplit… A ses côtés, sur la terre ferme, la musique en live s’accroche à son souffle et une chanteuse joue un rock vibrant pour un nouvel équilibre.

Stade municipal 35 avenue Clément Perrière 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@theatreachatillon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0155480690 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreachatillon.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}] https://www.theatreachatillon.com/accueil/focus-contenu/temps-fort-play-mobile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T22:45:00+02:00 – 2023-06-17T23:30:00+02:00

2023-06-17T22:45:00+02:00 – 2023-06-17T23:30:00+02:00

théâtre d’objets Patrick Kermann

© Ian Grandjean