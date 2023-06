Fête nationale Stade municipal Champdeniers Catégories d’Évènement: Champdeniers

Deux-Sèvres Fête nationale Stade municipal Champdeniers, 13 juillet 2023, Champdeniers. Champdeniers,Deux-Sèvres Stade municipal

Dès 18h, ambiance champêtre d’antan avec foodtruck,

traiteur sur place, buvette, soirée dansante,

puis feu d’artifice à 23h..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Stade municipal

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-06-20 par CC Val de Gâtine Détails Catégories d’Évènement: Champdeniers, Deux-Sèvres Autres Lieu Stade municipal Adresse Stade municipal Ville Champdeniers Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Stade municipal Champdeniers

Stade municipal Champdeniers Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champdeniers/