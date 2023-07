Stages de tennis – Du 21 au 25 août Stade municipal Balma Catégories d’Évènement: Balma

Stages de tennis – Du 21 au 25 août
Stade municipal Balma, 21 août 2023, Balma.

Stages de tennis – Du 21 au 25 août
21 – 25 août
Stade municipal

Renseignements
De 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30

ou de 9h à 16h30 Tarifs : 120€/semaine (demi-journée)

ou de 9h à 16h30

Tarifs : 120€/semaine (demi-journée)
220€/semaine (journée)

Stade municipal
17 Avenue des Aérostiers, 31130 Balma
Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

tcbalma@gmail.com
05 61 24 35 15

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T16:30:00+02:00

