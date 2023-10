Manifestation naturaliste : Le jour de la nuit Stade municipal, Avenue des Bohémiens, 13930 Aureille Aureille, 14 octobre 2023, Aureille.

Manifestation naturaliste : Le jour de la nuit Samedi 14 octobre, 21h30 Stade municipal, Avenue des Bohémiens, 13930 Aureille Gratuit.

La commune d’Aureille et le Parc naturel régional des Alpilles participent à l’événement national « Le jour de la nuit » organisé annuellement par l’association Agir pour l’environnement.

Observation du ciel nocturne et pollution lumineuse :

Sur le stade municipal, observation du ciel étoilé de Provence et de la pollution lumineuse avec les astronomes du club Astro Geek 13.

Pensez à vous munir d’une lampe, de vêtements et chaussures adaptés, de jumelles.

Plus d’infos sur https://www.agirpourlenvironnement.org/campagne/le-jour-de-la-nuit-rallumons-les-etoiles/

Durée : 2h30

Activité organisée par Parc naturel régional des Alpilles – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/manifestation-naturaliste-le-jour-de-la-nuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T21:30:00+02:00 – 2023-10-15T00:00:00+02:00

Nature Sortie nature