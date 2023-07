Festival Les Odyssées Stade municipal Ambès Ambès Catégories d’Évènement: Ambès

Gironde Festival Les Odyssées Stade municipal Ambès Ambès, 25 août 2023, Ambès. Festival Les Odyssées 25 et 26 août Stade municipal Ambès Entrée libre – gratuit Pour sa 19ème année, le festival qui ne cesse de monter en puissance et gagner en notoriété, offre une programmation des plus abouties. Artistes locaux montants ou stars reconnues, approche traditionnelle ou sons actuels, c’est au total une dizaine d’artistes qui se succéderont au stade municipal d’Ambès. Bien que les goûts soient subjectifs, chaque entité mérite de partager sa pleine singularité artistique. Cette année la tête d’affiche tant attendue répond au nom de Christophe Willem. Grand vainqueur de la saison 4 de l’émission la Nouvelle Star en 2006, il sera cet été sur la scène des Odyssées.

Pour faire la fête en toute quiétude et tranquillité, les équipes du festival souhaitent mettre l’accent sur la sécurité afin que tous les festivaliers et notamment les enfants, puissent profiter du cadre en toute sérénité. Alors amateurs de bons sons et de spectacles, rendez-vous le vendredi 25 et le samedi 26 août au stade municipal d’Ambès afin de profiter de cette festive émulation qui sera, à n’en pas douter, un véritable succès. Stade municipal Ambès rue louis lachenal Ambès Ambès 33810 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 77 85 88 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T18:00:00+02:00 – 2023-08-25T23:30:00+02:00

2023-08-26T16:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:30:00+02:00 Festival grauit

