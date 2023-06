Relais – Journée olympique et paralympique Stade Montbauron Versailles, 23 juin 2023, Versailles.

La direction des sports vous donne rendez-vous le vendredi 23 juin à partir de 18h au Stade Montbauron pour célébrer la Journée Olympique et Paralympique. Comme chaque année, l’événement est ouvert à tous peu importe l’âge et le niveau de pratique. Cette course aura pour but de financer la pratique sportive de notre ambassadrice olympique Léonie Périault qui portera les couleurs de Versailles aux JO de Paris 2024. Seul, en famille et/ou entre amis, constituez votre équipe et inscrivez-vous à ce relais convivial.

Stade Montbauron 1, allée Pierre de Coubertin – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France Le stade Montbauron est une enceinte sportive située dans le quartier Montreuil de Versailles. Inauguré en 1961, c'est un stade multifonction essentiellement utilisé pour le football et l'athlétisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

