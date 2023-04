LIGNES D’EAU #2 Réalisation de la fresque stade monséjour Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

LIGNES D’EAU #2 Réalisation de la fresque stade monséjour, 10 avril 2023, Bordeaux. LIGNES D’EAU #2 Réalisation de la fresque 10 – 14 avril stade monséjour entrée libre A partir des vacances d’avril, on repart à la découverte d’un déversoir de pluie sur Bordeaux Caudéran pour le second volet de Lignes d’eau pour informer et sensibiliser les habitants de la métropole à l’impact des déchets sur le milieu naturel!

L’Irrégulière invite le duo d’artistes ROYAL BETON à habiller de grandes fresques murales le local technique du bassin de rétention d’eau Périnot à Bordeaux Caudéran. Venez les voir à l’oeuvre, les rencontrer et échanger! stade monséjour 15 rue du 8e Régiment d’Infanterie 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

