Afterwork Rugby #WORKInLannion Stade Michel Condom Lannion Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Afterwork Rugby #WORKInLannion Stade Michel Condom Lannion, 12 mai 2023, Lannion. Afterwork Rugby #WORKInLannion Vendredi 12 mai, 17h30 Stade Michel Condom Lannion Sur inscription La pratique du rugby n’a pas de secret pour vous ou au contraire vous souhaitez découvrir ce sport qui sera par ailleurs à l’honneur cette année dans le cadre d’une coupe du monde ?

Venez participer à l’Afterwork Rugby que nous organisons le vendredi 12 mai prochain à partir de 17h30 au stade Michel Condom à Lannion. ⛹️‍♂️

Ce temps de convivialité est ouvert à tous les collaborateurs des entreprises de Lannion et de ses alentours et est proposé dans le cadre de la dynamique #WORKInLannion.

Seul(e) ou en équipe de 5 à 7 personnes, participez à ce tournoi de rugby au touché (sans contact).

N’hésitez pas à constituer vos équipes avec vos collègues issus ou pas de votre entreprise pour ajouter du fun au challenge !

A l’issue du tournoi, un apéritif vous sera proposé pour prolonger ce temps de convivialité.

Prévoyez une tenue de sport.

Des vestiaires et des sanitaires seront accessibles si besoin. Lien inscription : https://forms.gle/GcqZXjdRJ3N4odBm6 Stade Michel Condom Lannion 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/GcqZXjdRJ3N4odBm6 »}] [{« link »: « https://forms.gle/GcqZXjdRJ3N4odBm6 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T17:30:00+02:00 – 2023-05-12T20:30:00+02:00

2023-05-12T17:30:00+02:00 – 2023-05-12T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Stade Michel Condom Lannion Adresse 22300 Lannion Ville Lannion Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Stade Michel Condom Lannion Lannion

Stade Michel Condom Lannion Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Afterwork Rugby #WORKInLannion Stade Michel Condom Lannion 2023-05-12 was last modified: by Afterwork Rugby #WORKInLannion Stade Michel Condom Lannion Stade Michel Condom Lannion 12 mai 2023 Lannion Stade Michel Condom Lannion Lannion

Lannion Côtes-d'Armor