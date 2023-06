Anniversaire de l’Entente Sportive de Salin-de-Giraud stade Michel-Cavouclis Salin-de-Giraud, 10 juin 2023, Salin-de-Giraud.

LEntente Sportive de Salin-de-Giraud porte haut ses 115 ans de sport et d’amitié et les fête pendant deux jours au stade Cavouclis et à proximité. Matches intergénérations et de galas, tournois réservés aux petites sections, animations taurines et musicales, repas, remises de récompenses sont au programme de cette fête organisée par les bénévoles de l’association.

stade Michel-Cavouclis Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T08:30:00+02:00 – 2023-06-10T22:30:00+02:00

2023-06-11T08:30:00+02:00 – 2023-06-11T21:00:00+02:00