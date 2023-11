La cornemuse de Noël Stade Mazicou Albi Catégories d’Évènement: Albi

La cornemuse de Noël Dimanche 17 décembre, 10h00, 11h30 Stade Mazicou 5€ (gratuit pour les adhérents de l'association) On dit même que cet instrument est magique ! Mais il n'y a plus de cornemuses depuis longtemps dans le pays de Petit Jean. Alors, celui-ci décide d'envoyer une lettre au Père Noël,…Un spectacle à découvrir en famille proposé par l'association « les dégourdi.e.s » Stade Mazicou 82 avenue de Mazicou, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T11:00:00+01:00

Stade Mazicou Adresse 82 avenue de Mazicou, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn latitude longitude 43.942181;2.143114

