Village Bleu à Cissac-Médoc Stade Maurice Beaugency Cissac-Médoc, 25 novembre 2023, Cissac-Médoc.

Cissac-Médoc,Gironde

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe : Le stade se transforme en Village Bleu.

Dans le cadre de Movember contre le cancer de la prostate, les associations et commerçants cissacais vous proposent une journée riche en animations : vide-greniers et marché des créateurs, compétitions de football, initiations sportives, concert-apéro, marche bleue, …. La journée se terminera par une soirée choucroute (sur réservation) avec ambiance musicale..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Stade Maurice Beaugency

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you: The stadium is transformed into the Village Bleu.

As part of Movember’s fight against prostate cancer, Cissac’s associations and merchants have organized a day packed with events, including a garage sale and designer’s market, soccer competitions, sports initiations, an aperitif concert, a blue walk and ….. The day will end with a sauerkraut evening (reservations required) and live music.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa de que el estadio se transforma en el Village Bleu.

En el marco de la campaña Movember contra el cáncer de próstata, las asociaciones y los comerciantes de Cissac organizan una jornada repleta de actos: venta de garaje y mercadillo de diseño, competiciones de fútbol, iniciaciones deportivas, concierto aperitivo, paseo azul y …… La jornada concluirá con una velada de chucrut (previa reserva) y música en directo.

Das Fremdenverkehrsamt Médoc-Vignoble informiert Sie: Das Stadion verwandelt sich in ein blaues Dorf.

Im Rahmen des Movember gegen Prostatakrebs bieten Ihnen die Vereine und Geschäftsleute von Cissacais einen Tag voller Animationen: Flohmarkt und Designermarkt, Fußballwettbewerbe, Sporteinführungen, Apero-Konzert, Blauer Marsch, ….. Der Tag endet mit einem Sauerkrautabend (Reservierung erforderlich) mit musikalischer Umrahmung.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Médoc-Vignoble