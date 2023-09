Octobre Rose à Cissac Stade Maurice Beaugency Cissac-Médoc, 14 octobre 2023, Cissac-Médoc.

Cissac-Médoc,Gironde

La commune de Cissac-Médoc se pare de rose dans le cadre du mois « Octobre Rose » pour la lutte contre le cancer et se joint aux associations cissacaises pour vous convier à une journée festive, riche en activités et animations.

Au programme, vous aurez entre autre : un vide-greniers (sur inscription pour les exposants), une marche rose (sur inscription), un tournoi de poker, une tombola, une démonstration d’aikido, un cours de Yoga, des balades à poney,…

Restauration sur place avec sandwicherie et buvette..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Stade Maurice Beaugency

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The commune of Cissac-Médoc is decked out in pink as part of the « Pink October » month-long campaign against cancer, and is joining forces with local associations to invite you to a festive day of activities and entertainment.

On the program: a garage sale (registration required for exhibitors), a pink walk (registration required), a poker tournament, a tombola, an aikido demonstration, a yoga class, pony rides, etc.

On-site catering with sandwich shop and refreshment bar.

El municipio de Cissac-Médoc se viste de rosa con motivo del mes « Octubre rosa » de lucha contra el cáncer, y se une a las asociaciones de Cissac para invitarle a una jornada festiva repleta de actividades y animaciones.

El programa incluye: una venta de garaje (los expositores deben inscribirse), una marcha rosa (inscripción obligatoria), un torneo de póquer, una tómbola, una demostración de aikido, una clase de yoga, paseos en poni, etc.

Catering in situ con bocadillería y bar de refrescos.

Die Gemeinde Cissac-Médoc kleidet sich im Rahmen des Monats « Rosa Oktober » für den Kampf gegen Krebs in Rosa und lädt Sie gemeinsam mit den Vereinen von Cissac zu einem festlichen Tag mit vielen Aktivitäten und Animationen ein.

Auf dem Programm stehen unter anderem: ein Flohmarkt (Aussteller müssen sich anmelden), ein Rosa Marsch (Anmeldung erforderlich), ein Pokerturnier, eine Tombola, eine Aikido-Vorführung, ein Yoga-Kurs, Ponyreiten, …

Verpflegung vor Ort mit Sandwicherie und Getränkestand.

