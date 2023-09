Journée de l’emploi et du recrutement de bordeaux by Aquitec stade Matmut Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Journée de l’emploi et du recrutement de bordeaux by Aquitec stade Matmut Bordeaux, 19 octobre 2023, Bordeaux. Journée de l’emploi et du recrutement de bordeaux by Aquitec Jeudi 19 octobre, 09h30 stade Matmut Entrée gratuite pour le public. Cette journée permet aux demandeurs d’emploi, aux salariés en reconversion professionnelle, aux salariés désireux de changer de travail, à des jeunes en recherche d’un contrat en alternance de rencontrer en direct des recruteurs, entreprises en recherche de leurs futurs collaborateurs. Les offres seront disponible sur site mais également sur le site internet www.aquitec.com

Durant cette journée, vous pourrez participer à des tables rondes et échanger avec des professionnels du recrutement. stade Matmut Cours Jules Ladoumègue 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.aquitec.com »}] [{« link »: « http://www.aquitec.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:30:00+02:00 – 2023-10-19T17:00:00+02:00

