Gironde FOOTBALL – Calendrier des Girondins en Ligue 2 Stade Matmut Atlantique Bordeaux, 11 novembre 2023, Bordeaux. FOOTBALL – Calendrier des Girondins en Ligue 2 11 novembre 2023 – 19 mai 2024 Stade Matmut Atlantique Tarifs : à partir de 9 €. Le Championnat de France de football de Ligue 2 est la deuxième division du championnat de football professionnel en France. Cette compétition constituant l’antichambre de la Ligue 1, est organisée par la Ligue de football professionnel (LFP). Retrouvez l’intégralité du calendrier des Girondins de Bordeaux pour la saison 2023-2024 ! Novembre 2023 11/11/2023 | 15:00 > Bordeaux – Annecy Décembre 2023 02/12/2023 | A définir > Bordeaux – Troyes

16/12/2023 | A définir > Bordeaux – Saint-Etienne Janvier 2024 23/01/2024 | A définir > Bordeaux – Valenciennes

27/01/2024 | A définir > Bordeaux – Angers Février 2024 10/02/2024 | A définir > Bordeaux – Grenoble

24/02/2024 | A définir > Bordeaux – Guingamp Mars 2024 09/03/2024 | A définir > Bordeaux – Quevilly-Rouen

30/03/2024 | A définir > Bordeaux – Paris FC Avril 2024 14/04/2024 | A définir > Bordeaux – Bastia

24/04/2024 | A définir > Bordeaux – Dunkerque Mai 2024 05/05/2024 | A définir > Bordeaux – Ajaccio

19/05/2024 | A définir > Bordeaux – Pau

