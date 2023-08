Matchs – Coupe du Monde de Rugby 2023 Stade Matmut Atlantique Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Matchs – Coupe du Monde de Rugby 2023 Stade Matmut Atlantique Bordeaux, 9 septembre 2023, Bordeaux. Matchs – Coupe du Monde de Rugby 2023 9 – 30 septembre Stade Matmut Atlantique Stade Matmut : billetterie / Village rugby :gratuit Du 9 au 30 septembre 2023, le stade Matmut Atlantique de Bordeaux recevra 5 matchs de poule de cette 10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby. Samedi 9 septembre

– Irlande – Roumanie (Poule B) à 15h30

Dimanche 10 septembre

– Pays de Galles – Fidji (Poule C) à 21h00

Samedi 16 septembre

– Samoa – Chili (Poule D) à 15h00

Dimanche 17 septembre

– Afrique du Sud – Roumanie (Poule B) à 15h00

Samedi 30 septembre

– Fidji – Georgie (Poule C) à 17h45 Et si vous n’avez pas eu la chance d’avoir des places, vous pourrez suivre la retransmission des matchs de Bordeaux mais aussi des autres villes au village rugby installé Quai des Sports à Saint-Michel.

Le village rugby est ouvert à tous du 8 septembre au 28 octobre prochain.

Sur place : des animations participatives, ainsi qu’une restauration locale.

