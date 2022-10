MUSE en concert à Bordeaux ! Stade Matmut Atlantique, 29 juin 2023, Bordeaux.

MUSE en concert à Bordeaux ! Jeudi 29 juin 2023, 20h00 Stade Matmut Atlantique

Billetterie en ligne.

Muse annonce une tournée mondiale en 2023 avec Royal Blood en invité exceptionnel ! Le groupe avec le Will Of The People World Tour se produira le 29 juin au Matmut ATLANTIQUE.

Stade Matmut Atlantique Stade Matmut Atlantique Le Lac Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

En 2019, Muse avait enflammé le Matmut ATLANTIQUE. Ils reviennent avec leur nouveau show qui s’annonce comme toujours exaltant et hors du commun. Déjà au top des charts mondiaux avec leur nouvel album Will Of The People, le groupe de rock aux multiples récompenses annonce ses nouvelles dates européennes, dont 4 dates en France.

Muse c’est Matt Bellamy, Dominic Howard et Chris Wolstenholme. Depuis leur formation en 1994, le groupe a sorti 9 albums studio, réalisant plus de 30 millions de ventes dans le monde entier. Leur dernier album Will of The People a démarré premier des classements dans de nombreux pays, notamment au Royaume Uni, en Autriche, en France, en Finlande, en Italie et en Suisse. Cet album suit la même lancée que le précédent Simulation Theory qui avait également démarré au top des charts et leur album de 2015 Drones qui avait remporté le Grammy Award du meilleur album Rock cette année là.

Muse a déjà remporté de nombreuses récompenses, notamment deux Grammy Awards, un American Music Award, cinq MTV Europe Music Award, deux Brit Award, onze NME Awards et sept Q Awards.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T20:00:00+02:00

2023-06-29T23:30:00+02:00