AQUITEC salon Post BAC Stade Matmut Atlantique Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

AQUITEC salon Post BAC Stade Matmut Atlantique, 14 octobre 2022, Bordeaux. AQUITEC salon Post BAC 14 et 15 octobre Stade Matmut Atlantique

Entrée libre et gratuite

Viens découvrir toutes les filières du bac au bac + 5 Stade Matmut Atlantique cours Jules Ladoumègue, 33000 Bordeaux Le Lac Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Viens te renseigner sur les formations supérieures au baccalauréat. vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022 ⏰ 13h à 17h le vendredi et 9h à 18h le samedi Stade Matmut Atlantique Au programme : tables rondes

conférences Cette édition sera marquée par la présence de 2 jeunes athlètes, champions de France d’Athlétisme Handisport ainsi que d’une influenceuse bordelaise de renommée nationale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T13:00:00+02:00

2022-10-15T18:00:00+02:00 Aquitec

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Stade Matmut Atlantique Adresse cours Jules Ladoumègue, 33000 Bordeaux Le Lac Ville Bordeaux Age minimum 17 Age maximum 35 lieuville Stade Matmut Atlantique Bordeaux Departement Gironde

Stade Matmut Atlantique Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

AQUITEC salon Post BAC Stade Matmut Atlantique 2022-10-14 was last modified: by AQUITEC salon Post BAC Stade Matmut Atlantique Stade Matmut Atlantique 14 octobre 2022 bordeaux Stade Matmut Atlantique Bordeaux

Bordeaux Gironde