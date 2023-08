Vide-greniers des Rouillés de Fronton Stade Matabiau Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne Vide-greniers des Rouillés de Fronton Stade Matabiau Fronton, 10 septembre 2023, Fronton. Vide-greniers des Rouillés de Fronton Dimanche 10 septembre, 09h00 Stade Matabiau Entrée libre pour les visiteurs Visiteurs : 9h00 – 17h00 Exposants : 140 emplacements avec véhicule : 15€

Dimensions : 8m x 2m (véhicule garé sur l’emplacement)

Option véhicule obligatoire et gratuite à prendre lors de l’inscription.

Un véhicule faisant entre 4,5 m et 5 m, il reste environ 3 m pour exposer.

Inscriptions : https://www.mybrocante.fr/m/6926 Installation des stands de 6h00 à 8h00.

Rangement de 17h00 à 19h00 En cas d’impossibilité d’inscription sur internet : bulletins d’inscription disponibles au POTAGER DU HERISSON – 2158 F, Rte de Fronton, 31620 Bouloc. Laissez le bulletin, la copie de la pièce d’identité et le chèque dans la boite aux lettres. Stade Matabiau 4 avenue du stade, fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.mybrocante.fr/m/6926 »}] [{« link »: « https://www.mybrocante.fr/m/6926 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Fronton, Haute-Garonne Autres Lieu Stade Matabiau Adresse 4 avenue du stade, fronton Ville Fronton

