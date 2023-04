Vide-greniers stade matabiau Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Vide-greniers stade matabiau, 14 mai 2023, Fronton. Vide-greniers Dimanche 14 mai, 09h00 stade matabiau Les réservations se font via la site : https://www.mybrocante.fr/m/6926 Informations visiteurs : Horaires 9h – 17h

Différentes animations seront proposées pour égayer la journée.

Restauration et buvette sur place Informations exposants : 140 emplacements avec véhicule : 20€

Dimensions : 8m x 2m (véhicule garé sur l’emplacement)

Option véhicule obligatoire et gratuite à prendre lors de l’inscription.

Inscription en ligne : https://www.mybrocante.fr/m/6926

Installation des stands de 6h00 à 8h00.

Rangement de 17h00 à 19h00 En cas d’impossibilité d’inscription sur internet : bulletins d’inscription disponibles au POTAGER DU HERISSON – 2158 F, Rte de Fronton, 31620 Bouloc. Laissez le bulletin, la copie de la pièce d’identité et le chèque dans la boite aux lettres stade matabiau avenue du stade 31620 fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.mybrocante.fr/m/6926 »}] [{« link »: « https://www.mybrocante.fr/m/6926 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

