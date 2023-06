Guinguette stade martinet Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Guinguette stade martinet Lille, 11 août 2023, Lille. Guinguette Vendredi 11 août, 11h00 stade martinet gratuit La guinguette fait son retour cette année sur le secteur de la Baltique au Faubourg de Béthune.

Un après-midi plein de surprises et d’animations : jeux pour enfants et adultes, une animation musicale, de la pétanque.

Alors venez nombreux le vendredi 11 aout de 11h à 18h sur le stade Martinet. stade martinet rue de norvège Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320922149 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T11:00:00+02:00 – 2023-08-11T18:00:00+02:00

