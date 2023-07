Visites commentées du stade Marcel-Saupin Stade Marcel-Saupin Nantes, 17 septembre 2023, Nantes.

Visites commentées du stade Marcel-Saupin Dimanche 17 septembre, 09h00, 10h00 Stade Marcel-Saupin Sur inscription, limité à 20 personnes.

Visites commentées du stade Marcel-Saupin à deux voix. Venez découvrir l’histoire de ce stade emblématique qui vous rappellera d’éblouissantes victoires du FC Nantes. Un agent du stade abordera sa gestion quotidienne et son utilisation actuelle.

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés selon le calendrier sportif.

Stade Marcel-Saupin 31 Quai de Malakoff Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0892 464 044 »}] Construit en 1937, le stade Marcel-Saupin portait alors le nom de stade Malakoff et venait remplacer le Parc des Sports du Champ-de-Mars, récemment détruit. Il devient l’antre du rugby nantais avant d’être le théâtre des premières victoires du FC Nantes. Il connaît d’importants travaux au début des années 2000. Bus 54 : Saupin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T09:45:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T10:45:00+02:00

Julien Gazeau