La finale des Trophées du Fair-play organisés par mmH et l'ASNL se déroulera ce mercredi 24 mai à Tomblaine au stade Marcel Picot. Village citoyen, avec la participation des joueurs de l'ASNL et d'une quarantaine de partenaires.

2023-05-23T09:00:00+02:00 – 2023-05-23T18:00:00+02:00

