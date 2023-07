Malpaciné Stade Malpassé Marseille 13e Arrondissement, 7 juillet 2023, Marseille 13e Arrondissement.

Marseille 13e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Stade Malpassé pour vos séances de ciné plein air !.

2023-07-07 19:00:00 fin : 2023-07-09 . .

Stade Malpassé

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come to the Stade Malpassé for your open-air cinema sessions!

Acuda al Stade Malpassé para sus sesiones de cine al aire libre

Treffpunkt für Ihre Open-Air-Kinovorstellungen ist das Stade Malpassé!

Mise à jour le 2023-06-23 par Ville de Marseille