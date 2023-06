100 ans de la Banda Bonga Stade Lucien Goni Saint-Martin-de-Seignanx, 7 juillet 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

L’association « Les Bons Gars » fête ses 100 ans !

Un événement se prépare les 7 et 8 juillet prochains au stade Lucien Goni avec un programme à la hauteur de son anniversaire :

Vendredi 7 juillet

19h : ouverture officielle

20h30 : concerts gratuits

23h30 : soirée dansante

+ Restauration sur place

Samedi 8 juillet

15h : après-midi des enfants

19h : apéritif

21h : repas soirée Cabaret + Food truck

23h30 : feu d’artifice

Pour plus d’infos www.bandabonga.fr.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-08 23:00:00. .

Stade Lucien Goni

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Les Bons Gars » celebrates its 100th anniversary!

An event is being planned for July 7 and 8 at the Lucien Goni stadium, with a program to match its anniversary:

Friday, July 7

7pm: official opening

8:30pm: free concerts

11.30pm: dance party

+ Catering on site

Saturday, July 8

3pm: children’s afternoon

7pm: aperitif

9pm: Cabaret dinner + Food truck

11:30pm: fireworks

Further information www.bandabonga.fr

¡Les Bons Gars » celebra su centenario!

Los días 7 y 8 de julio se celebrará un acto en el estadio Lucien Goni, con un programa a la altura del aniversario:

Viernes 7 de julio

19.00 h: inauguración oficial

20.30 h: conciertos gratuitos

23.30 h: fiesta de baile

+ Catering in situ

Sábado 8 de julio

15:00 h: tarde infantil

19:00 h: aperitivo

21:00 h: Cena cabaret + Food truck

23.30 h: fuegos artificiales

Para más información www.bandabonga.fr

Der Verein « Les Bons Gars » feiert seinen 100. Geburtstag!

Am 7. und 8. Juli wird im Stadion Lucien Goni eine Veranstaltung mit einem Programm vorbereitet, das dem Geburtstag gerecht wird:

Freitag, 7. Juli

19 Uhr: offizielle Eröffnung

20.30 Uhr: kostenlose Konzerte

23.30 Uhr: Tanzabend

+ Verpflegung vor Ort

Samstag, 8. Juli

15 Uhr: Kindernachmittag

19 Uhr: Aperitif

21h: Essen Kabarettabend + Foodtruck

23.30 Uhr: Feuerwerk

Für weitere Informationen www.bandabonga.fr

Mise à jour le 2023-06-17 par OT Seignanx