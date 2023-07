Champions de Javier Fesser (2018) Stade Louis Noël Paris Catégorie d’Évènement: Paris Champions de Javier Fesser (2018) Stade Louis Noël Paris, 20 août 2023, Paris. Champions de Javier Fesser (2018) Dimanche 20 août, 22h00 Stade Louis Noël Cinéma en plein air. Entrée libre Synopsis Marco est entraîneur d’une équipe de basket professionnelle de haut niveau.

Pour conduite en état d’ébriété, il est condamné à une peine d’intérêt général. Sur ordre de la juge, il doit alors former une équipe de basket composée de personnes ayant une déficience intellectuelle.

Ce qui commence comme une punition devient une leçon de vie sur les préjugés et la normalité.

Stade Louis Noël
3 avenue Maurice d'Ocagne
Paris 75014
Quartier de Plaisance
Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T22:00:00+02:00 – 2023-08-20T23:50:00+02:00

Dimanche 20 août, 22h00

