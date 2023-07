Foulées du Viaduc Stade L’Isle Jourdain 86 L’Isle-Jourdain Catégories d’Évènement: L'Isle-Jourdain

Vienne Foulées du Viaduc Stade L’Isle Jourdain 86 L’Isle-Jourdain, 24 septembre 2023, L'Isle-Jourdain. Foulées du Viaduc Dimanche 24 septembre, 09h00 Stade L’Isle Jourdain 86 Inscriptions adultes 7€+1€ inscription et paiement en ligne avant 18h le samedi avec RunChrono 7€ par correspondance avec le Bulletin d’inscription simple 2022 (Enfant 1€, handisport 5€) 10€ sur place le dimanche matin 17ème édition (2023)

Mini foulées enfants à partir de 5 ans :

500m – 1km – 1,5km. Départ à 11h au stade de L’Isle Jourdain

Inscriptions sur place le dimanche de 8h à 11h – Certificat médical non demandé

Foulées adultes :

Trail 17.3 km / +359m

Route et grands chemins 5 & 10 km

(17km à partir de 18 ans, 10km à partir de 16 ans, 5km à partir de 14 ans)

Départ 9h30 Place du Viaduc, coté Le Vigeant Stade L’Isle Jourdain 86 l’isle jourdain L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjc-champlibre.fr/les-foulees-du-viaduc/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T11:30:00+02:00

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T11:30:00+02:00 mjc Détails Catégories d’Évènement: L'Isle-Jourdain, Vienne Autres Lieu Stade L'Isle Jourdain 86 Adresse l'isle jourdain Ville L'Isle-Jourdain Departement Vienne Lieu Ville Stade L'Isle Jourdain 86 L'Isle-Jourdain

Stade L'Isle Jourdain 86 L'Isle-Jourdain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'isle-jourdain/