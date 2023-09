Trail et vétathlon du Soldat du Feu Stade Limogne-en-Quercy, 24 septembre 2023, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy,Lot

Dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, venez découvrir les parcours que les sapeurs-pompiers de Limogne-en-Quercy vous ont préparés.

Trail:

Le 5 km: adapté pour les débutants, ce trail est la parfaite occasion pour vous challenger tout en profitant de l’environnement local.

Le 10 km: un bon compromis entre vitesse et endurance tout en découvrant le coin.

Le 15 km: pour les coureurs plus aguerris, ce trail vous permettra de tester votre endurance dans un cadre naturel remarquable.

Randonnée: les deux parcours vous permettront de découvrir le patrimoine local car ils passent par le moulin de Lugagnac ainsi que le lac Audry,

La randonnée de 12 km: l’occasion rêvée pour une balade en famille à travers la campagne quercynoise.

La randonnée de 15 km: réservée aux marcheurs les plus courageux, ce parcours vous offre une immersion encore plus grande dans la faune des environs.

Vétathlon: si vous êtes un sportif avide de défis pratiquant la course à pied ainsi que le VTT, cette épreuve est faite pour vous!

VTT de 22 kilomètres suivie d’un parcours de course de 5 km

VTT de 22 kilomètres suivie d’un parcours de course de 10 km.

2023-09-24 08:00:00 fin : 2023-09-24 . 16 EUR.

Stade Zone Artisanale Rigounenque

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



In the Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, come and discover the routes prepared for you by the Limogne-en-Quercy fire department.

Trail:

The 5 km: suitable for beginners, this trail is the perfect opportunity to challenge yourself while enjoying the local environment.

The 10 km: a good compromise between speed and endurance while discovering the area.

The 15 km: for more experienced runners, this trail will test your endurance in a remarkable natural setting.

Hiking: both routes allow you to discover the local heritage, as they pass by the Lugagnac mill and Lake Audry,

The 12 km hike: the perfect opportunity for a family outing through the Quercy countryside.

The 15 km hike: reserved for the bravest walkers, this route offers even greater immersion in the local wildlife.

Vétathlon: if you’re an avid runner and mountain biker, this is the event for you!

22-kilometre mountain bike followed by a 5-kilometre run

22 km mountain bike followed by a 10 km run

En el Parque Natural Regional de Causses du Quercy, venga a descubrir las rutas que los bomberos de Limogne-en-Quercy han preparado para usted.

Sendero:

El de 5 km: apto para principiantes, este sendero es la ocasión perfecta para ponerse a prueba disfrutando del entorno local.

Los 10 km: un buen compromiso entre velocidad y resistencia mientras descubre la zona.

Los 15 km: para los corredores más experimentados, este sendero pondrá a prueba su resistencia en un entorno natural extraordinario.

Senderismo: ambos recorridos le permitirán descubrir el patrimonio local pasando por el molino de Lugagnac y el lago de Audry,

El recorrido de 12 km: la ocasión perfecta para un paseo en familia por la campiña del Quercy.

La ruta de 15 km: reservada a los senderistas más valientes, esta ruta ofrece una inmersión aún mayor en la fauna de los alrededores.

Vétathlon: si es un corredor y un ciclista de montaña apasionado, ¡este es su evento!

22 km de bicicleta de montaña seguidos de 5 km de carrera a pie

22 km en bicicleta de montaña y 10 km de carrera a pie

Im Regionalen Naturpark Causses du Quercy können Sie die Strecken entdecken, die die Feuerwehr von Limogne-en-Quercy für Sie vorbereitet hat.

Trail:

5 km: Dieser Trail ist auch für Anfänger geeignet und bietet die perfekte Gelegenheit, sich selbst herauszufordern und gleichzeitig die lokale Umgebung zu genießen.

10 km: Ein guter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Ausdauer, während Sie die Gegend erkunden.

15 km: Dieser Trail ist für erfahrene Läufer geeignet, die ihre Ausdauer in einer bemerkenswerten natürlichen Umgebung testen möchten.

Wanderung: Auf beiden Strecken können Sie das lokale Kulturerbe entdecken, da sie an der Mühle von Lugagnac und dem See Audry vorbeiführen,

Die 12 km lange Wanderung ist die ideale Gelegenheit für einen Familienausflug durch die Landschaft von Quercyn.

Die 15-km-Wanderung: Diese Wanderung ist den mutigsten Wanderern vorbehalten und lässt Sie noch tiefer in die Tierwelt der Umgebung eintauchen.

Vetathlon: Wenn Sie ein herausfordernder Sportler sind, der sowohl zu Fuß als auch mit dem Mountainbike unterwegs ist, ist dieser Wettkampf genau das Richtige für Sie!

22 Kilometer Mountainbike gefolgt von einem 5 km langen Lauf

22 Kilometer Mountainbike mit anschließendem 10-km-Rennen

