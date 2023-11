Repas d’avant match Stade Les Limagnes Thiviers, 5 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Avant les matchs : repas !

Entrée assiette de Canard’Or : foie gras, magret, saucisson

Plat : cuisse de canard confite / Gratin dauphinois

Fromage – Dessert – Café

Menu enfant possible – de 12 ans.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Stade Les Limagnes

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pre-game meal!

Entrée assiette de Canard’Or: foie gras, magret, saucisson

Main course: duck leg confit / Gratin dauphinois

Cheese – Dessert – Coffee

Children’s menu available for children under 12

Comida antes del partido

Entrante Canard’Or: foie gras, magret de pato, salchicha

Plato principal: muslo de pato confitado / Gratinado dauphinois

Queso – Postre – Café

Menú infantil disponible (menores de 12 años)

Vor den Spielen: Essen!

Vorspeise Teller Canard’Or: Foie Gras, Entenbrust, Wurst

Hauptgang: Confierte Entenkeule / Gratin dauphinois

Käse – Dessert – Kaffee

Kindermenü möglich – unter 12 Jahren

Mise à jour le 2023-10-26 par Isle-Auvézère