Lectures, Kamishibaï, jeux – Partir en Livre 20 et 21 juillet Stade Léo Lagrange – Le Pré-Saint-Gervais

Lors de cet événement, nous mettrons en avant l’art traditionnel japonais du kamishibaï, un théâtre de papier fascinant. Laissez-vous transporter dans un monde imaginaire alors que nos bibliothécaires donneront vie à des histoires captivantes à travers des illustrations colorées et des récits passionnants. Mais ce n’est pas tout ! Nos bibliothécaires vous réservent également des séances de lecture en plein air. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Des histoires passionnantes, des aventures fantastiques et des émotions palpitantes vous attendent. Et pour ajouter une touche ludique à cette journée, nous avons préparé une variété de jeux amusants. Que vous soyez un passionné de lecture, un amateur d’arts visuels ou simplement à la recherche d’une journée de détente en plein air, nous vous accueillerons avec plaisir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T16:00:00+02:00 – 2023-07-20T18:30:00+02:00

2023-07-21T16:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:30:00+02:00