Val-de-Marne Antirouille Quiz « La valide de Nelson » Stade Léo Lagrange Créteil, 19 juillet 2023, Créteil. Antirouille Quiz « La valide de Nelson » Mercredi 19 juillet, 16h00 Stade Léo Lagrange Libre et gratuit Partez à l’aventure avec Nelson !

Les médiathèques de Créteil vous proposent de participer à un jeu de piste littéraire en famille. Observez, décodez et décryptez les énigmes et devinettes imaginées par vos bibliothécaires. Stade Léo Lagrange 94000 Creteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

