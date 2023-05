Eté actif : trottinette électrique tout terrain Stade, 21 juillet 2023, Léguillac-de-l'Auche.

Léguillac-de-l’Auche,Dordogne

Initiation et balade en trottinette électrique tout terrain sur les chemins. A partir de 12 ans (enfant accompagné). Tenue de sport adaptée, chaussures fermées.

17h-18h30 et 18h30-20h, RDV parking de l’école. 10 € / pers. Sur réservation.

Office de Tourisme St-Astier 05 53 54 13 85.

Stade

Léguillac-de-l’Auche 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Initiation and ride on an electric scooter on the paths. From 12 years old (accompanied child). Suitable sportswear, closed shoes.

5-6:30 pm and 6:30-8 pm, meeting point parking lot of the school. 10 ? / person. On reservation.

Tourist Office St-Astier 05 53 54 13 85

Iniciación y paseo en patinete eléctrico todo terreno por los senderos. A partir de 12 años (niños acompañados). Ropa deportiva adecuada, calzado cerrado.

de 17:00 a 18:30 y de 18:30 a 20:00, punto de encuentro en el aparcamiento del colegio. 10€/persona. Previa reserva.

Oficina de Turismo de St-Astier 05 53 54 13 85

Einführung und Fahrt mit einem geländegängigen Elektroroller auf den Wegen. Ab 12 Jahren (Kind in Begleitung). Angemessene Sportkleidung, geschlossene Schuhe.

17h-18h30 und 18h30-20h, RDV Parkplatz der Schule. 10 ? / Pers. Auf Voranmeldung.

Fremdenverkehrsamt St-Astier 05 53 54 13 85

