Feux de la Saint Jean Samedi 22 juin 2019, 18h00 Stade Lefebvre Entrée libre

Cette 32e édition des Feux de la St Jean à Bondues aura pour thème le Mexique et proposera des ateliers pour enfants, des animations et des concerts de musique mexicaine avec les « Mariachi Sabor a Mexico » et le groupe « Cascabel » avant le traditionnel embrasement du bûcher !

Stade Lefebvre rue du Bosquiel, Bondues Bondues 59910 Nord Hauts-de-France

2019-06-22T18:00:00+02:00 – 2019-06-23T00:00:00+02:00

