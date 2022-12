Arts de la rue : « Monique et Marie-Thérèse » par la cie Les Tombées de la Lune Stade Le Vigeant Le Vigeant Catégories d’évènement: Le Vigeant

Vienne

Arts de la rue : « Monique et Marie-Thérèse » par la cie Les Tombées de la Lune Stade Le Vigeant, 18 mai 2023, Le Vigeant. Arts de la rue : « Monique et Marie-Thérèse » par la cie Les Tombées de la Lune Jeudi 18 mai 2023, 17h30 Stade Le Vigeant

Accès libre

Un duo de coiffeuses Vintage, drôle et familial, proposé par la MJC Champ Libre & La Boulit’ dans le cadre de l’Assemblée Annuelle du Vigeant. handicap psychique;handicap moteur;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap auditif pi;mi;ii;vi;hi Stade Le Vigeant Le Vigeant 86 Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Equipe artistique: Jérôme CÔME & Jo FREEMAN (jeu, écriture), Pascal GAUTELIER (regard extérieur), Fabien DUMOUSSEAU (artifice), Les soeurs ALBERT (costumes), Félix DEBARRE (décor).

Co-diffusion La Boulit’/MJC Champ Libre et la commune de Le Vigeant.

Dans le cadre de l’assemblée annuelle, après la course de vélo et avant le repas du soir organisés par la commune de Le Vigeant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T17:30:00+02:00

2023-05-18T18:30:00+02:00 Alain BEDOIRE

Détails Catégories d’évènement: Le Vigeant, Vienne Autres Lieu Stade Le Vigeant Adresse Le Vigeant 86 Ville Le Vigeant lieuville Stade Le Vigeant Le Vigeant Departement Vienne

Stade Le Vigeant Le Vigeant Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vigeant/

Arts de la rue : « Monique et Marie-Thérèse » par la cie Les Tombées de la Lune Stade Le Vigeant 2023-05-18 was last modified: by Arts de la rue : « Monique et Marie-Thérèse » par la cie Les Tombées de la Lune Stade Le Vigeant Stade Le Vigeant 18 mai 2023 Le Vigeant Stade Le Vigeant Le Vigeant

Le Vigeant Vienne