Vide-greniers du FC CLAIRAC Stade Le Vaqué Clairac, 27 août 2023, Clairac.

Clairac,Lot-et-Garonne

Vide-greniers du FC CLAIRAC. Le stade du vaqué se situe route d’aiguillon derrière la déchèterie de Clairac – Un parking est mis à disposition au lycée professionnel pour les visiteurs..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 18:00:00. EUR.

Stade Le Vaqué

Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



FC CLAIRAC garage sale. The stade du vaqué is located on route d’aiguillon behind the Clairac waste collection center – Parking is available at the vocational school for visitors.

Venta de garaje del FC CLAIRAC. El stade du vaqué está situado en la route d’aiguillon, detrás del centro de recogida de residuos de Clairac – Hay un aparcamiento disponible en la escuela profesional para los visitantes.

Flohmarkt des FC CLAIRAC. Das Stade du vaqué befindet sich auf der Route d’aiguillon hinter der Mülldeponie von Clairac – Für Besucher steht ein Parkplatz an der Berufsschule zur Verfügung.

