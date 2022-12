STADE LAVALLOIS MFC – AMIENS SC Laval Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

STADE LAVALLOIS MFC – AMIENS SC Laval, 30 décembre 2022, Laval Laval. STADE LAVALLOIS MFC – AMIENS SC 130 Avenue Pierre de Coubertin Parc Municipal des Sports Laval Mayenne Parc Municipal des Sports 130 Avenue Pierre de Coubertin

2022-12-30 19:00:00 – 2022-12-30

Parc Municipal des Sports 130 Avenue Pierre de Coubertin

Laval

Mayenne Laval Mayenne le Stade Lavallois Mayenne FC reçoit à domicile Amiens SC. La rencontre aura lieu le 30 Décembre 2022 au Parc Municipal Des Sports – Stade Francis Le Basser. Journée 17 – Ligue 2 BKT Stade Lavallois Mayenne FC Parc Municipal des Sports 130 Avenue Pierre de Coubertin Laval

Lieu Laval Adresse Laval Mayenne Parc Municipal des Sports 130 Avenue Pierre de Coubertin Ville Laval

Laval Laval Mayenne