Fête Locale – Dimanche Stade La Salvetat-sur-Agout, 6 août 2023, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Fête locale du vendredi 4 au dimanche 6

Bals, repas et feu d’artifice le dimanche 6. – Fête Foraine.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

Stade

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Local festival from Friday 4th to Sunday 6th

Dances, meals and fireworks on Sunday 6. – Fun Fair

Fiesta local del viernes 4 al domingo 6

Bailes, comidas y fuegos artificiales el domingo 6. – Parque de atracciones

Lokales Fest von Freitag, dem 4. bis Sonntag, dem 6

Bälle, Essen und Feuerwerk am Sonntag, den 6. – Jahrmarkt

Mise à jour le 2023-07-10 par ADT34