Grande soirée festive et feu d’artifice Stade La Coquille Catégories d’Évènement: Dordogne

La Coquille Grande soirée festive et feu d’artifice Stade La Coquille, 2 août 2024, La Coquille. La Coquille Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 19:00:00

fin : 2024-08-02 Commerçants, restauration, buvette, animation, concert – feu d’artifice offert par la municipalité.

Stade

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-14 par Isle-Auvézère Détails Catégories d'Évènement: Dordogne, La Coquille Autres Code postal 24450

