Début : 2024-01-12 18:30:00

fin : 2024-01-12 22:30:00 . A 18h30.

Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de la Chaux.

Marche aux flambeaux de 5 km. Ravitaillement (inscription sur place avant le départ). Buvette et restauration (soupe au pois et vin chaud). Mise à feu du bûcher à 21h.

Se renseigner pour les tarifs.

Renseignements auprès des membres de l’amicale. .

Stade

La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

